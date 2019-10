Modifiche alla graduatoria del Miur: al Comune di Loreto fondi ridotti dell'80%

LORETO - «Con il Decreto Direttoriale 454 del 09/10/2019 il MIUR ha approvato le graduatorie relative all’assegnazione di risorse per l’adeguamento sismico degli immobili scolastici, in particolare il Comune di Loreto viene indicato come destinatario della cifra di 2.000.000€ relativa al progetto delle scuole Lotto (allegato ad oggi ancora presente e scaricabile sul sito del MIUR). In data 22/10/2019 lo stesso MIUR invia una nuova graduatoria, a rettifica della prima emessa, specificando che al Comune di Loreto non viene assegnata la cifra di 2.000.000 euro ma un importo di 350.000 euro relativo al progetto di messa in sicurezza dell’immobile delle scuole elementari Collodi. È possibile constatare quindi una variazione di risorse e di progetto finanziato». Così il sindaco di Loreto Paolo Niccoletti dopo la modifica della graduatoria dle Miur che ha ridotto i fondi per il suo Comune dell'80%.

Da parte del Comune di Loreto sono stati presentati entrambi i progetti di adeguamento sismico, in prima battuta il finanziamento della scuola media Lotto, a seguire la modifica e la scelta di quello della scuola elementare Collodi. «È inteso che l'amministrazione comunale al completamento delle verifiche e qualora vi siano i presupposti, si farà parte attiva nel verificare la correttezza delle scelte adottate dal MIUR. Apprendiamo con disappunto la modifica alla graduatoria ma siamo comunque lieti che una parte dei fondi rimane destinata a Loreto, in particolare il riconoscimento dei fondi alle scuole Collodi di Villa Musone farà in modo che gli stanziamenti già previsti per queste ultime vengano dirottati per il miglioramento delle scuole medie. Inoltre, non essendo questi ultimi sufficienti, l’amministrazione si attiverà da subito per reperire ulteriori finanziamenti per completare l’opera di miglioramento sismico delle scuole».