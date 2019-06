Festa della Repubblica, a Loreto la Costituzione donata dal Comune ai neo diciottenni

Sono stati proprio i giovani al centro della tradizionale cerimonia commemorativa della Repubblica italiana avvenuta ieri 2 giugno a Loreto.

Il saluto, l’alzabandiera, la sfilata in corso Boccalini e la deposizione della corona d’alloro in Piazza Garibaldi hanno infatti preceduto il vero e proprio momento clou della giornata che ha previsto la consegna di un dono speciale e alquanto significativo ai ragazzi: la Costituzione italiana a coloro che hanno compiuto o compiranno 18 anni nel corso del 2019. Un gesto volto a dimostrare l’importanza del momento che stanno vivendo i neo o i futuri maggiorenni, rendendoli partecipi a tutti gli effetti della vita comunitaria e, insieme, responsabili dei propri atti e delle proprie azioni, con oneri e onori che la maggiore età comporta.

‘Si è trattato di una cerimonia in grado di coinvolgere anche i giovani cittadini, essendo loro il futuro del nostro paese – ha dichiarato il sindaco di Loreto Paolo Niccoletti - vogliamo soprattutto fornire ai nostri ragazzi gli strumenti necessari per entrare nel mondo degli adulti, ricordando loro che con la maggiore età non si raggiungono solo dei diritti, ma si assumono anche doveri importanti. A nostro avviso è fondamentale che anche le istituzioni si preoccupino di formare il senso civico dei ragazzi in un momento di grandi trasformazioni sociali che li chiamano ad svolgere un ruolo di primo piano all’interno della nostra società”.

L’iniziativa dell’amministrazione comunale di Loreto di rendere partecipi e consapevoli i più giovani anche in occasione della cerimonia di celebrazione del 2 giugno dà continuità all’impegno assunto, in questo senso, con il ‘Progetto Giovani’, ovvero una serie di incontri che il comune mariano aveva destinato ai neo diciottenni con le principali realtà cittadine. Un altro esempio, dunque, di quanto l’amministrazione sia cosciente dell’importanza di coinvolgere i ragazzi che si stanno affacciando nel mondo adulto e nella vita di comunità del proprio territorio.