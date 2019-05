Il viceministro Fioramonti ad Ancona per i 20 anni di collaborazione tra scuola e Cnr

Il viceministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti, ad Ancona per partecipare al convegno organizzato dalla Uil Scuola Marche dedicato alla collaborazione tra istituzioni scolastiche e Cnr. Appuntamento sabato 25 maggio alle ore 9 alla sala riunioni dell'Autorità Portuale di Ancona per i 20 anni di collaborazioni tra tirocini, laboratori formativi e alternanza scuola lavoro. Un patto per la conoscenza che si arricchisce visto che proprio a fine dello scorso anno il Cnr di Ancona è entrato a far parte dell'Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine. "Curiosità per un futuro di conoscenza" è il titolo della giornata alla quale parteciperanno ricercatori e dirigenti scolastici.

La giornata sarà introdotta da Claudia Mazzucchelli, segretaria generale Uil Scuola Marche. «Il connubio tra scuola e Cnr, in tutte le sue forme, costituisce un esperienza veramente formativa per i ragazzi sopratutto in un ottica di orientamento per il loro percorso di studio o lavorativo. - commenta la segretaria Mazzucchelli - Stimolare la curiosità dei nostri ragazzi verso la scienza e le sue applicazioni costituisce un investimento importante per il loro successivo percorso di studio o lavorativo e per il futuro del nostro paese». Al termine degli interventi sono previste le conclusioni del viceministro Fioramonti e di Antonio Focillo, segretario Uil nazionale. La giornata sarà moderata da Piero Polidori, Uil Scuola nazionale.