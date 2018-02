Legalità, Lodolini: «Bene accordo tra Provincia e Guardia di Finanza sugli appalti pubblici»

Nei giorni scorsi la Provincia di Ancona ha firmato con la Guardia di Finanza un accordo di collaborazione che riguarda gli appalti pubblici. «L'intesa che riguarda le gare di affidamento delle opere pubbliche scolastiche o anche stradali, prevede - afferma Lodolini - tra l'altro, di rendere tempestivamente noti i dati identificativi dei partecipanti ai bandi da parte dei competenti Uffici dell'ente territoriale, al fine di agevolare ulteriormente l'attività istituzionale dei Reparti della Guardia di Finanza per la tutela della legalità nella Pubblica Amministrazione». Emanuele Lodolini plaude quindi all'iniziativa convinto che l'illegalità in tutte le sue forme sia fonte di ingiustizia, e causa di minor benessere economico e limita le risorse da investire in infrastrutture e servizi utili alla collettività.

«I risultati raggiunti dalla Guardia di Finanza provinciale e regionale sono lusinghieri - continua - vanno ben oltre le aspettative, sia in termini qualitativi che quantitativi, confermando l'immagine di un corpo efficiente ed efficace e quindi, agli uomini e donne delle fiamme gialle va il nostro ringraziamento in special modo perché tutelano le imprese che hanno deciso di rispettare le regole ed i cittadini onesti". Con l'Accordo a firma del Presidente della Provincia, Liana Serrani e del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Gen. B. Vincenzo Amendola, si conferma la volontà di entrambe le Istituzioni a proseguire nello sforzo comune di massimizzazione del grado di efficacia complessiva delle misure volte alla trasparenza dell'azione amministrativa nonché degli accertamenti di vigilanza e ispettivi in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici».