Inserire la lingua albanese nelle scuole pubbliche, incontro tra sindaco e Ministro

Il Ministro di Stato per la Diaspora della Repubblica d’Albania Pandeli Majko accompagnato dal suo staff ha fatto visita oggi al sindaco Valeria Mancinelli.Durante il breve incontro, è stato sottolineato il valore del percorso effettuato in favore dell'integrazione della comunità albanese con quella anconetana, ed è stata avanzata da parte del Ministro, la proposta di inserire corsi di lingua albanese nelle scuole pubbliche del capoluogo, come avvenuto in altre regioni italiane.

«Il sindaco Mancinelli - commenta il Comune - da parte sua, sottoscrivendo l'importanza di lavorare insieme verso obiettivi comuni tra Paesi del bacino Adriatico (legati anche dal Forum delle città dell'Adriatico e dello Ionio), ha assicurato il suo impegno (qualora rieletta) nei confronti del progetto caro al Ministro, fermo restando la necessità che lo Stato centrale approvi tale percorso. Nel congedarsi, tra i due rappresentanti c'è stato uno scambio di libri-dono».