Solidarietà per Liliana Segre, Mastrovincenzo: «Plauso per la scelta del rettore»

«Bene ha fatto il Rettore dell’Università di Camerino, Rolando Pettinari, a dedicare l'inaugurazione dell’anno accademico alla senatrice a vita Liliana Segre, esprimendole la propria ammirazione, vicinanza e solidarietà». E’ il commento del Presidente del Consiglio, Antonio Mastrovincenzo, presente alla cerimonia che ha visto la partecipazione del Premier Giuseppe Conte.

«Proprio in questi giorni – sottolinea sempre Mastrovincenzo – ho sottoscritto insieme ad altri consiglieri una mozione in cui esprimiamo solidarietà a Liliana Segre, superstite del dramma dell’Olocausto e depositaria della memoria della shoah italiana, oggetto negli ultimi tempi di numerosi episodi di chiara matrice antisemita, che fomentano un persistente clima di odio ed intolleranza. Episodi che, purtroppo, sono presenti anche nella nostra regione. La stessa mozione, che vede come primo firmatario il Presidente del Consiglio, è stata condivisa anche da Gianluca Busilacchi (Art. 1), Boris Rapa (Uniti per le Marche), Francesco Micucci (Pd), Fabio Urbinati (Italia Viva), Sandro Bisonni (Verdi) e Gianni Maggi (M5s).

Il Consiglio è da sempre attento alla sensibilizzazione dei cittadini, in particolare delle nuove generazioni, sul tema della memoria ed in questi anni ha organizzato numerose iniziative proprio in tale direzione. Nei prossimi giorni invitero’ personalmente Manuela Russi, Presidente della Comunità ebraica di Ancona, per esprimerle tutta la nostra vicinanza».