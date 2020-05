Nelle Marche autorizzate le lezioni a distanza

ANCONA - Tutti gli enti che si occupano di formazione, riconosciuti o finanziati dalla Regione Marche, sono autorizzati a sostituire le lezioni frontali d'aula con le lezioni a distanza nel rispetto delle indicazioni previste da specifiche linee guida. Tali indicazioni valgono sia per i corsi autorizzati dalla Regione Marche che per i corsi finanziati dalla stessa amministrazione compresi quelli con risorse del Por-Fse 2014/20. Lo ha deciso la giunta regionale su proposta dell'assessore regionale al Lavoro, Loretta Bravi, per tutto il periodo di sospensione delle attivita' didattiche e formative dovuto all'emergenza Coronavirus. A riportare la notizia l'Agenzia Dire.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica- spiega Bravi in una nota- abbiamo predisposto delle linee guida di carattere generale per disciplinare le procedure attuative delle azioni formative, prevedendo una Fase 2 che consenta di estendere ulteriormente le modalita' a distanza". Le linee guida, che si applicano sino ai termini di sospensione delle attivita' didattiche e formative, consentono la selezione degli allievi con modalita' 'a distanza'. Modalita' 'in presenza' devono essere previste, nel rispetto delle condizioni necessarie ad evitare il contagio, solo nel caso in cui esistano candidati che non dispongano degli strumenti necessari per partecipare alla selezione con modalita' 'a distanza', per non ledere il loro diritto alla formazione. Gli stage non ancora avviati e quelli interrotti prima della sospensione delle attivita', potranno essere sostituiti con project work.