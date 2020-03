Lettera di un'infermiera di Senigallia a Conte, lui risponde nell'Aula di Parlamento

«Michela, lo dico a nome del Governo ma sono sicuro che tutti i membri del Parlamento potranno ritrovarsi in questo impegno, noi non ci dimenticheremo di voi, di queste giornate così rischiose e così stressanti».

Come riporta l'agenzia DIRE, lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo intervento alla Camera sull'emergenza Coronavirus, rispondendo così ad una lettera inviatagli nei giorni scorsi da un'infermiera dell'ospedale di Senigallia.

«Rivolgo da quest'Aula un sentito ringraziamento agli sforzi straordinari di tanti medici, infermieri e di tutti coloro che in questi giorni difficili rischiano la vita per salvare quella degli altri. Nei giorni scorsi mi ha scritto Michela, un'infermiera che lavora nel reparto Covid dell'ospedale di Senigallia. Mi ha scritto questa lunga lettera alla quale in questi giorni di frenetici impegni non sono ancora riuscito a rispondere. Con grande dignita' mi ha chiesto che gli sforzi ed i rischi che si stanno assumendo, lei e i suoi colleghi in questi giorni, non siano dimenticati quando l'emergenza sarà finita».