«Assessore e consigliere sono incompatibili», Busilacchi avanza proposta di legge

Il consigliere regionale di Art.1 – Mdp, Gianluca Busilacchi, torna ad occuparsi di legge elettorale, dopo la recente presa di posizione sulla necessaria revisione dei collegi di Ascoli e Fermo, nella logica di una maggior omogeneità delle circoscrizioni elettorali. Questa volta, l’intervento del consigliere Busilacchi, strutturato all’interno di una proposta di legge regionale, è mirato a far emergere un vistoso limite dell’attuale sistema elettorale regionale che comporterebbe un rischio di deficit di autonomia tra ruolo esecutivo e ruolo legislativo.Dall’introduzione dell’elezione diretta del presidente della Giunta regionale, le Regioni rappresentano l’unico livello di amministrazione in cui organo esecutivo e assemblea - per di più, nel caso delle Regioni, con potere legislativo - non hanno ruoli e funzioni completamente separati.

«E’ infatti, possibile – sottolinea l’esponente di Art.1-Mdp – che il presidente della Giunta, al contrario di quanto accadeva in precedenza, nomini e revochi personalmente i componenti del suo Esecutivo e qualunque causa di cessazione della sua carica (ivi incluse le dimissioni) sono in grado di determinare lo scioglimento del Consiglio. In tale contesto e in assenza di una chiara incompatibilità tra le funzioni di assessore e quelle di consigliere si amplificano le possibilità di ulteriori condizionamenti da parte dell’Esecutivo nei confronti dell’organo legislativo, risultando gli assessori di estrazione consiliare (oltre che il presidente) componenti dell’organo legislativo con potere di voto e d’iniziativa consiliare».

E’ da tali considerazioni e proprio perché pare opportuno distinguere più nettamente tra le funzioni e le responsabilità dell’organo legislativo e quelle proprie dell’esecutivo che nasce la proposta di legge del consigliere Busilacchi, con l’obiettivo di restituire piena autonomia e indipendenza ai due organi, valorizzandone i ruoli, evitando reciproche interferenze e garantendo ad entrambi capacità di autodeterminazione.