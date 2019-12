Disturbi dell'apprendimento, Mastrovincenzo: «In bilancio 40mila euro per la legge»

Incontro a Palazzo delle Marche tra il presidente dell’Assemblea legislativa, Antonio Mastrovincenzo, e i rappresentanti regionali di genitori e giovani dell’Aid, l’Associazione italiana dislessia. In primo piano le diverse problematiche riscontrate da chi soffre di disturbi specifici di apprendimento, a partire dall’attuazione della legge regionale del 2012 dedicata proprio ai Dsa.

«Mi sono impegnato – ha evidenziato il presidente - affinché nel bilancio preventivo 2020 della Regione, che andrà in aula il prossimo 23 dicembre, fossero inseriti 40mila euro per finanziare la legge in materia. Si tratta di un primo passo importante in attuazione di questa normativa mai finanziata fino a oggi». Tra le altre necessità evidenziate dalla delegazione, l’esigenza di modificare la legge nazionale del 2010 per consentire ai ragazzi dislessici di utilizzare strumenti compensativi nei concorsi e negli esami di stato. L’Associazione, inoltre, ha sottolineato l’esigenza di maggiore attenzione da parte degli Atenei alle necessità dei giovani con disturbi specifici di apprendimento per vivere compiutamente l’esperienza universitaria.

L’Aid, che conta 18.000 soci in Italia, ha come principali obiettivi la sensibilizzazione del mondo del lavoro, della scuola e dell'Università e la promozione di ricerca e formazione sulle problematiche legate alla dislessia.