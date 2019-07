Uffici comunali, la Lega lancia l’allarme: «Rischiano il blocco definitivo»

Il gruppo comunale della Lega lancia l’allarme: «La macchina comunale, i suoi uffici e i suoi servizi, rischiano il blocco definitivo». La nota stampa fa seguito all’interrogazione presentata in consiglio comunale dal capogruppo Marco Ausili: «Le ragioni sono due: la drammatica mancanza di personale e la sospetta irregolarità degli uffici e dei locali di uso pubblico in quanto a norme di sicurezza. Tali problemi producono conseguenze pesanti sulla cittadinanza stessa. Il Sindaco ha risposto riconoscendo che il numero dei dipendenti "non è sufficiente" e che sta comportando un malfunzionamento della macchina comunale, che perciò procede a "velocità inferiore". Tutta la colpa viene scaricata sul Governo. Falso e offensivo: l'Amministrazione avrebbe dovuto completare i piani di assunzione previsti, avrebbe dovuto almeno rimpiazzare momentaneamente i tanti dipendenti che stanno per andare in pensione, avrebbe dovuto evitare che da troppi anni si accumulassero ritardi imperdonabili».

«Se le cose andranno avanti così- prosegue la nota- la macchina comunale si schianterà presto, producendo drammatiche conseguenze sulla cittadinanza, conseguenze che già si cominciano a vedere. La sensazione è che, negli ultimi anni, l'Amministrazione abbia voluto risparmiare sugli uffici, per utilizzare magari quanto risparmiato per interventi di maggiore e più immediato riscontro elettorale. Per verificare che questo non sia accaduto e per salvare la macchina comunale il nostro Gruppo richiederà urgenti e approfonditi approfondimenti».