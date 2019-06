La Lega attacca il sindaco: «Vale di più un'aiuola o il soccorso in spiaggia?»

«Continuano le esternazioni false e scomposte del sindaco Signorini, impegnata a scaricare le proprie responsabilità sugli altri». A parlare è il Coordinamento Falconarese della Lega - Salvini Premier, che attacca duramente il sindaco di Falconara Stefania Signorini sui presidi di soccorso in spiaggia.

«Questa è la volta dell'Asur, accusata di aver escluso il solo comune di Falconara dai finanziamenti per i presidi di soccorso in spiaggia. Ma è opportuno che la Signorini non dimentichi che il finanziamento è stato sospeso dal 2018 e non solo al comune di Falconara. Lo scorso anno ne è uscita grazie al grande senso di responsabilità della Croce Gialla che si è sobbarcata tutti i costi del servizio per la quasi totalità. Mentre quest'anno il sindaco addirittura non si era nemmeno posta il problema fino al 5 maggio, quando la Lega in un'interrogazione ha richiesto di avere delucidazioni sulle sue intenzioni in merito. Falconara quindi, con la stagione balneare già nel vivo, si trova a vivere un triste teatrino dove il primo cittadino, anzichè assumersi le proprie responsabilità attacca con veemenza l'Asur sperando di sviare da se stessa i giudizi negativi della cittadinanza. Una domanda le poniamo sindaco: dopo aver visto i 5000 euro spesi per il rifacimento di un'aiuola, le vari migliaia di euro dedicate al caffè letterario e altre migliaia di euro, soldi dei contribuenti, destinati ad altre attività di immagine, quanto vale per lei la nostra spiaggia? Il tempo stringe e siamo tutti in attesa di un suo passo».