A scuola di politica dalla Lega: l’Accademia Federale arriva nelle Marche

Prenderà il via il prossimo 6 ottobre anche nelle Marche l’Accademia Federale della Lega. Il progetto è nato nell’ottobre 2018 da un’idea del Segretario Federale Matteo Salvini e, come spiega il partito in una nota stampa “si rivolge ai tesserati leghisti che desiderano arricchire le proprie conoscenze politiche, istituzionali e amministrative partecipando attivamente al progetto di cambiamento e del buonsenso proposto da Matteo Salvini”. Il Responsabile Nazionale dell'Accademia, che si svolge già in diverse regioni ed ha durata triennale, è il Senatore Manuel Vescovi. Nelle Marche il Senatore Paolo Arrigoni, responsabile regionale della Lega, ha sposato in pieno il progetto ed ha nominato come responsabile Riccardo Gagliardi di Monsampolo del Tronto. «L’offerta formativa mira a trasmettere in modo approfondito e articolato la conoscenza del nostro sistema politico, amministrativo, economico e sociale- spiega Arrigoni -nonostante la crisi di Governo, dunque, la Lega continua a lavorare per formare al meglio la propria classe dirigente per amministrare con competenza e capacità i territori, anche in vista delle elezioni comunali e regionali del prossimo anno. L’accademia sarà un sicuro successo perché in sole tre settimane sono state già raccolte 120 adesioni. È la dimostrazione che tra i leghisti marchigiani c’è molta voglia di crescere politicamente».

Il programma

I corsi si svolgeranno al Klass Hotel di Castelfidardo. La prima lezione, il 6 ottobre, sarà dedicata alla comunicazione politica e ai principi di militanza per i giovani. Si proseguirà il 17 novembre, quando si discuterà di istituzioni, federalismo e presidenzialismo e il 15 dicembre per approfondire i temi relativi agli enti locali. La prima lezione del 2020 si terrà il 12 gennaio con il tema della gestione e dell’amministrazione degli organi statali, il 2 febbraio si affronterà invece le questioni relative all’industria, alle infrastrutture, al commercio, all’artigianato e al lavoro, mentre il 1 marzo 2020 è prevista la chiusura con le politiche agricole, ambientali e la ricostruzione post-terremoto. Per maggiori informazioni è possibile contattare il signor Riccardo Gagliardi al 334.3724325 o tramite email: marche@accademiafederale.it.