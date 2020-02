Campagna tesseramenti, 120 gazebo della Lega: «Promuoviamo il buon governo»

«Ringrazio i nostri meravigliosi militanti che si daranno il cambio in quasi 120 gazebo, da venerdì a domenica, per portare nelle piazze di tutte le Marche i vessilli della Lega-Salvini Premier».

Così il senatore Paolo Arrigoni, responsabile della Lega Marche. Fino a domenica, infatti, i militanti della Lega saranno nelle piazze marchigiane per raccogliere adesioni. «Per chi lo vorrà sarà possibile tesserarsi alla Lega per il 2020 - spiega Arrigoni - e sottoscrivere le nostre due proposte di legge di iniziativa popolare per l’abolizione del metodo proporzionale nell'attribuzione dei seggi in Parlamento, rivendicando così il valore del voto alle elezioni e la possibilità di avere in futuro dei governi stabili, e per l’elezione diretta del Presidente della Repubblica insieme all’abolizione dell’istituto dei Senatori a vita».

«In questi tre giorni – continua Arrigoni – promuoveremo le idee di buon governo della Lega per le Marche e daremo ufficialmente il via al tesseramento, che in queste prime ore sta andando alla grande. In diversi gazebo è stato infatti necessario richiedere nuove tessere. L’obiettivo della Lega di superare abbondantemente i 3.224 tesserati del 2019 è quindi a portata di mano».