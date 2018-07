Lega, nominati i coordinatori comunali: le nuove sfide del Carroccio

Alla presenza del Senatore Paolo Arrigoni, Responsabile regionale della Lega Marche, nella giornata di ieri si sono svolti diversi incontri con i sostenitori e i militanti del Carroccio della provincia anconetana, durante i quali sono state assunte importanti decisioni anche in vista dei prossimi appuntamenti politici ed elettorali.

“Per prepararci alla sfida delle elezioni amministrative del 2019, che chiameranno al voto i cittadini di molti comuni, l’intero territorio provinciale di Ancona sarà suddiviso in 9 ambiti in ognuno dei quali la Lega si strutturerà per proseguire sulla strada di un crescente radicamento territoriale”, ha spiegato il Senatore Arrigoni che nell’occasione ha nominato come nuovi coordinatori Antonella Andreoli per la Città di Ancona, dov’è anche consigliere comunale, e il giovane militante Paolo Lustica per Falconara, Chiaravalle, Montemarciano, Monte San Vito e Camerata Picena. Milco Mariani continuerà invece a guidare la Lega nell'intera provincia ma nel ruolo di Commissario.

“Tra le altre cose – ha spiegato ancora Arrigoni – ho richiesto un'azione di supporto e di coordinamento tra la base e il gruppo consiliare Lega in Ancona rappresentato oltre che da Andreoli, anche dal capogruppo Ausili e dalla consigliera De Angelis. L’obiettivo sarà quello di controllare senza fare sconti l'operato dell'amministrazione PD del sindaco Mancinelli”.