La proposta della Lega Marche: «Mille euro a testa per gli operatori sanitari»

Mille euro a testa per gli operatori sanitari, in prima linea nella lotta al Coronavirus, operanti su tutto il territorio marchigiano.

«È il contributo che la Lega Marche ha chiesto alla Regione di assegnare come riconoscimento a tutti i medici, infermieri, tecnici e operatori socio-sanitari impegnati in queste settimane negli ospedali contro il covid-19» dichiara Sandro Zaffiri, capogruppo della Lega Marche per Salvini Premier

«Vuole essere un segnale concreto di riconoscimento – confermano i consiglieri Luigi Zura Puntaroni, Marzia Malaigia e Mirco Carloni - chi è in prima linea merita il plauso di tutti i cittadini. Si tratta di una misura eccezionale per la sua dimensione, sarà una tantum, ma vogliamo che arrivi subito nelle loro tasche come ha già fatto l’Emilia Romagna in questi giorni».