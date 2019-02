Lega Nord su Aerdorica: «Nuovi guai all'orizzonte»

«Il Capogruppo della Lega Marche Sandro Zaffiri è fortemente preoccupato per quanto è apparso recentemente sulla stampa, relativamente alla notizia di una possibile buonuscita di circa 1,5 milioni di euro per l'ex Direttore Generale Marco Morriale. Secondo le notizie l'ex DG avrebbe citato la Società Aerdorica davanti al giudice del lavoro per ottenere un indennizzo di circa 1,5 milioni di euro, previsto nella revisione del contratto siglato il 2 maggio 2011». E' questo quanto si legge in un comunicato della Lega Nord.

«Una nuova tegola per una Società che versa in una difficilissima situazione dovuta ad una cattiva gestione che sembra non avere fine. Sandro Zaffiri è incredulo e visto che la Regione è ancora socio di maggioranza, chiede con una interrogazione al Presidente della Giunta Regionale, per quale motivo il contratto stipulato con l'allora Direttore Generale di Aerdorica Marco Morriale sia stato revisionato nel 2011 e da chi sia stata siglata tale revisione, ma soprattutto in che modo verrà fronteggiata l'eventuale spesa. Le beghe giudiziarie del DG Morriale sono ben note e questa vicenda evidenzia ancora una volta la superficialità con cui viene gestita la cosa pubblica»