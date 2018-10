La Lega denuncia: «Aerdorica non paga gli stipendi ma elargisce premi»

«La situazione di criticità in cui versa la Società Aerdorica è ben nota tanto che le minoranze del Consiglio Regionale hanno voluto istituire una Commissione d'Inchiesta la cui relazione finale è stata discussa nella seduta assembleare dello scorso 25 settembre, dove si è delineato un quadro di obiettiva incapacità gestionale aggravata da una sostanziale assenza di direzione e controllo da parte dell'azionista di maggioranza, cioè la Regione, almeno dal 2008 fino al 2015». Lo dice Sandro Zaffiri, capogruppo della Lega in consiglio regionale che ha presieduto la Commissione speciale sul Sanzio.

«Tra i tanti problemi di Aerdorica c'è anche quello degli stipendi – sostiene Zaffiri – i dipendenti oltre ad aver avuto una decurtazione, non hanno ancora percepito quelli di dicembre 2017 e gennaio 2018. Di fronte ad uno scenario così incerto, sembrerebbe però che l'Aerdorica abbia recentemente dato un premio di circa mille euro a 6 dipendenti». Zaffiri ha presentato un'interrogazione in consiglio per sapere quando la società provvederà al pagamento degli stipendi arretrati di dicembre 2017 e gennaio 2018 e per conoscere la reale situazione. «Se fosse confermato – conclude Zaffiri - che vengono elargiti premi ad alcuni dipendenti mentre si è indietro con il pagamento di intere mensilità, ci si troverebbe di fronte ad una situazione veramente paradossale. L'Aerdorica non finisce mai di stupirci».