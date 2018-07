La Lega attacca la maggioranza e si concentra su Polizia Municipale: «Armiamo gli agenti»

Lega preoccupata dopo i primi due consigli comunali in cui, secondo i rappresentanti del carroccio, la maggioranza si sarebbe solo occupata dei propri interessi mentre il gruppo capeggiato dal consigliere Marco Ausili, sta incontrando i cittadini e lavora per apportare modifiche sostanziali al gruppo della Polizia Municipale.

"Esprimiamo preoccupazione per i metodi di lavoro tenuti dall’amministrazione comunale in questa prima parte di consigliatura - esprime il gruppo della Lega - I primi due consigli sono serviti alla maggioranza unicamente per distribuire incarichi alle varie correnti interne, piegando ogni forma di garbo istituzionale e ledendo gli interessi dei cittadini: nel primo consiglio la maggioranza non si è fatta scrupoli nel prendersi la carica di Vicepresidente del Consiglio, che normalmente viene lasciata a un componente della minoranza, mentre nel secondo consiglio la maggioranza inventa di sana pianta una nuova commissione permanente per conferire nuovi incarichi ai propri uomini, la quale rappresenta però pure un nuovo costo che graverà sui conti del Comune. Ebbene, mentre la maggioranza si concentra su come spartirsi incarichi, il gruppo Lega ha incontrato cittadini e agenti della polizia municipale e sta preparando un atto per chiedere un impiego più decoroso della polizia municipale, finalizzato a migliorare le condizioni lavorative degli agenti, ma anche a garantire una maggiore sicurezza ai cittadini anconetani. Chiederemo, tra l'altro, più formazione e armamento per gli agenti, aumento organico con nuovo concorso su Ancona, ripristino della fondamentale figura del vigile di quartiere".