Cambio al timone della Lega: il nuovo coordinatore cittadino è Primiano Troiano

Cambio di coordinatore in casa Lega per la città di Ancona. Il senatore Paolo Arrigoni, responsabile della Lega Marche, ha nominato Primiano Troiano, da tempo collaboratore della Commissione parlamentare ecomafie. L’obiettivo è quello di continuare ad agevolare la fase di crescita del movimento, per questo è stata decisa la separazione della figura di coordinatore da quella di consigliere comunale, entrambe rette fino ad oggi dal consigliere Antonella Andreoli.

«Gli anconetani stanno rispondendo molto positivamente alle azioni politiche proposte dal movimento, tanto che alla manifestazione dell’Orgoglio Italiano, tenutasi a Roma sabato 19 ottobre, dalla città dorica risultavano presenti due pullman di partecipanti sul totale dei 7 partiti dalla provincia di Ancona - dichiara Milco Mariani, coordinatore provinciale del Carroccio -. L’impegno della Lega proseguirà con le battaglie in cui il movimento è stato sempre presente, come quella per la sicurezza dei cittadini ed il contrasto all’immigrazione clandestina. Senza dimenticare quelle prettamente cittadine come le politiche per il Porto, che necessita urgentemente di una soluzione per il problema dell’uscita a Nord oltre che dell’ampliamento degli spazi crocieristici e di quelli produttivi della cantieristica navale».

La Lega Marche ringrazia il consigliere Antonella Andreoli per quanto svolto fino ad oggi, sostenendola nella sua importante attività all’interno del consiglio comunale dorico. Primiano Troiano, ringraziando il senatore Arrigoni per l’incarico affidatogli, ricorda che «nonostante i premi ricevuti dal sindaco Valeria Mancinelli, la città porta indelebile i segni del decadimento economico e amministrativo che lei ed il Partito Democratico hanno causato».