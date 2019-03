Scende la disoccupazione nelle Marche, Gostoli (Pd): «Buon lavoro di Ceriscioli»

L'Istat rileva dati più che positivi per la Regione Marche sul fronte lavoro: nel 2018 il numero di disoccupati scende del 23%, con il tasso di disoccupazione che passa dal 10,6 al 8,1%. Positivi anche i dati relativi ai giovani Neet, in calo del 2,3% rispetto al 2017, con gli occupati complessivi che da 616 mila salgono a 638 mila. "I dati Istat dimostrano il buon lavoro svolto dalla Giunta Ceriscioli e dal Partito Democratico in questi anni - commenta il Segretario PD Giovanni Gostoli - "ed è per noi motivo di orgoglio registrare come le Marche siano le prime in Italia per calo della disoccupazione. Il cuore dell’azione politica in Regione è sempre stato il lavoro. Iniziative importanti e azioni per creare le condizioni per dare occupazione, dare slancio alle imprese per tornare a crescere e agganciare la regione alla ripresa economica degli scorsi anni. Le parole chiave per fare ancora di più sono: internazionalizzazione, innovazione e imprenditorialità”.

"Proseguiremo il lavoro svolto puntando ancor di più su politiche attive e confronto con le parti sociali - afferma Pietro Casalotto, responsabile Lavoro del PD Marche - la sfida è far sì che i giovani diplomati e laureati investano le loro competenze nel nostro territorio, puntando su un modello di sviluppo innovativo, sulla qualità del lavoro e su un welfare sempre più vicino alle esigenze dei lavoratori". “Negli ultimi tempi, però, l’Italia sembra tornare indietro, gli indicatori parlano di recessione. Siamo molto preoccupati per le ricadute nel territorio - aggiungono Gostoli e Casalotto - Ci auguriamo dal governo nazionale un cambio di rotta che ad oggi non c’è. Per il Pd servono più investimenti e meno tasse, politiche di sviluppo e riduzione della precarietà nel lavoro. L’appello che facciamo al governo - concludono - è quello di investire nel “Patto per la ricostruzione e lo sviluppo” perché rappresenta una grande opportunità per rilanciare l’intera regione”.