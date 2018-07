Lavori al Viale, il Comune: «Mai tirate in ballo perdite Italgas»

In merito all’articolo “Italgas e i lavori effettuati al Viale di Jesi”, apparso in data odierna su Corriere Adriatico, l’Amministrazione comunale precisa di non aver mai imputato ad Italgas alcuna responsabilità circa cedimenti stradali che, per quanto concerne la zona in prossimità dell’incrocio con Via Erbarella, vanno attribuiti al cedimento di una condotta fognaria.

«Al contrario - afferma in una nota l'Amministrazione jesina - ha semplicemente detto che lungo Viale della Vittoria, all’altezza del cavalcavia, si è soprasseduto in via precauzionale a completare l’intervento di rinforzo del sottofondo con stabilizzazione a calce e cemento per la presenza, in profondità, di una condotta del metano che rendeva rischio l’intervento».