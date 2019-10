Nuovi lavori sulle strade appena asfaltate, Berardinelli (FI): «Comune incapace»

«Ancora una volta l’amministrazione comunale si contraddistingue per l’assoluta mancanza di programmazione e per i continui disagi procurati ai cittadini, oltre che per lavori pubblici fatti senza una logica, con strade appena asfaltate e già rovinate. I lavori in via Tiziano di scavo, posizionamento tubature e completa asfaltatura, erano stati completati meno di un mese fa e già oggi le escavatrici erano al lavoro di fronte all’ex Museo Omero spaccando di nuovo l’asfalto per installare delle altre tubature, con il risultato che la strada appena rifatta presenterà già problemi e si esporrà a deterioramento anticipato. La solita inconcepibile incapacità amministrativa». Così il consigliere comunale di Forza Italia Daniele Berardinelli che commenta la situazione delle strade in via Tiziano, dove gli operatori sono al lavoro per sistemare un tratto che era stato da poco asfaltato.