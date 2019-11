Riqualificazioni, aperta l'area giochi alla Palombare

Aperta oggi l'area giochi della nuova piazza delle Palombare. Proseguono gli interventi sull'area tra via dell'Industria e via dell'Artigianato, mentre si procede ad una graduale restituzioni degli spazi all'utilizzo della comunità. Già a settembre erano state aperte le strade di quartiere, quelle di collegamento tra via dell'Industria e via dell'Artigianato con le relative pertinenze ovvero marciapiedi e parcheggi, complete dell'illuminazione pubblica

Inoltre è stato consegnato il nuovo locale alla tabaccheria che ha spostato l'attività già da metà ottobre. Ora, nell'attesa del completamento dei lavori di costruzione del nuovo fabbricato, resi possibile a seguito dello spostamento della tabaccheria nel nuovo locale, si rende parzialmente fruibile e godibile una parte della nuova piazza ospitante l'area giochi completa di attrezzature ludiche e arredi urbani, quali panchine e cestini, oltre alle aree a verde e collegamenti pedonali. La riqualificazione, fortemente voluta dai cittadini e con una progettazione con i residenti, avrà un costo totale di 1 milione e 30 mila euro.

«Questa riqualificazione è frutto di un progetto partecipato in cui il comitato di quartiere costituitosi spontaneamente, ha seguito momento per momento la fase progettuale e l'obiettivo è stato quello di dare anche valore architettonico all'intervento» ha precisato l'assessore ai Lavori Pubblici, Paolo Manarini.