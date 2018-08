Lavori nelle Mura, scattano le polemiche: «Detriti pericolosi lanciati come sassi dalle auto»

Camerano. “La situazione dei lavori della mura di Via Repubblica, ha ben superato i limiti della sicurezza stradale e personale. Questo cantiere sempre aperto ha creato pericoli ai quali vanno subito posto dei rimedi. L'accumulo enorme dei detriti e del fogliame è un assist involontario di sassi lanciati verso case e persone al passaggio su quella via delle corriere del trasporto pubblico extraurbano.”

Sono queste le prime considerazioni del Consigliere Comunale Lorenzo Rabini, Capogruppo di “Operazione Futuro” che già da tempo segue la vicenda dei lavori della mura di Via Repubblica e che nonostante gli interventi in aula consiliare e le rassicurazioni da parte della maggioranza di governo locale, non vede affatto spiragli nei termini ravvicinati della fine di questa vicenda che si trascina tra problemi e contenziosi tra privati e Amministrazione comunale per decretare dapprima chi dovesse intervenire per la sicurezza della mura e poi chi dovesse appunto sobbarcarsi l'onere della spesa.

“Sono passati tanti mesi dal puntellamento della mura pericolante – osserva Rabini – e la situazione è peggiorata perchè i detriti che scendono sulla strada ormai rovinata con voragini sul manto stradale, rappresentano dei proiettili lanciati dalle auto e dalle corriere che passano e che quindi rappresentano un pericolo per le persone e le case, senza contare che il fogliame ormai preponderante rappresenta anche un problema per l'igiene pubblica, fornendo un habitat naturale per gli animali ed i topi.”

“Insomma – conclude Rabini – questa vicenda deve pur arrivare alla sua conclusione, non entriamo nel merito delle ragioni tra privato e pubblico, ma ormai credo che che tutte le questioni debbano essere chiarite per la sicurezza delle persone, di una corretta viabilità e della pulizia ambientale.”