Latini meglio di Pugnaloni, Osimo va verso il ballottaggio: le reazioni dei candidati

Quando sono le 22,30, ad Osimo le sezioni scrutinate sono 18 sezioni su 33 e il risultato definitivo arriverà in nottata, ma si può già dire che probabilmente si andrà al ballottaggio, con un dato importante: in vantaggio c’è Dino Latini con la sua coalizione di civiche che viaggia intorno al 36%, mentre l’attuale sindaco Simone Pugnaloni, appoggiato dal Pd, è fermo al 28%. Terzo Achille Ginnetti all'11%. Ecco le prime reazioni dei candidati sindaco:

“Nonostante avessimo tutti contro, siamo riusciti a centrare il ballottaggio. Abbiamo fatto una incredibile campagna elettorale incontrando i cittadini nelle case per evitare che potessero subire qualsiasi tipo di intimidazione dall’amministrazione uscente o dagli altri partiti politici. La nostra è stata una proficua campagna di ascolto e di proposta. Abbiamo una visione di città perchè abbiamo bene in testa ciò che serve ad Osimo, mentre gli altri sono guidati dal classico mantra: ”va bene tutto, purchè non sia Latini”. Come potrà mai crescere la nostra città in questo modo? E’ per questo che sarà importantissimo che tutti gli osimani si ripresentino nuovamente al seggio il 9 giugno, anche quelli che non hanno potuto farlo domenica per i più svariati motivi. Inoltre questo dato conferma che in vista delle regionali del 2020 le Liste Civiche ricopriranno un ruolo importante. Siamo il primo movimento della città, se teniamo conto anche del dato delle europee, si evince come il nostro modo di fare e amministrare sia stato apprezzato dagli osimani. Ora cercheremo di far capire che Osimo merita di rialzare la testa per avere un ospedale davvero funzionante, il completamente della strada di bordo ed una società di energia completamente in mano pubblica, per non parlare poi di tutte le altre questioni presenti nel nostro programma”.