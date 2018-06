Altra Idea risponde al candidato della Lega: «Non tollerabili insulti sui manifestanti»

«l linguaggio della Lega, che si permette di insultare delle manifestanti per il loro aspetto fisico, non è tollerabile.

Altra Idea di Città esprime la sua solidarietà alle donne insultate dal candidato consigliere della Lega su Facebook e invita a contrastarla. L'odio e la ferocia espressi da questa forza politica sono stati tollerati come fenomeno folcloristico quando la Lega invocava alla secessione con rituali ridicoli a Pontida, oggi è diventata una forza che trasmette a tutta la nazione la sua visione oscurantista e intollerante, quindi inaccettabile.

Siamo una città dalla tradizione millenaria di tolleranza e apertura, abbiamo lottato negli ultimi anni per aprire il porto e ora ci troviamo con questi politici di infimo livello che ne invocano di nuovo la chiusura. Non passeranno». Così la lista civica Altra Idea di Città dopo i due post apparsi nelle scorso ore sul profilo Facebook del candidato consigliere della Lega Maurizio Lamonea