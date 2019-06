Laghetti del Passetto, schiuma e strapiombo nascosto: «Pericolo per cani e bimbi»

Difetti di gioventù o errori di progettazione? Per gli assessori comunali Paolo Manarini (Lavori Pubblici) e Stefano Foresi (Manutenzioni) la risposta giusta è la prima. Per Daniele Berardinelli (Forza Italia), che ha sollevato il problema oggi in Consiglio Comunale, i Laghetti del Passetto sono stati progettati male e con carenze che possono mettere in pericolo bambini e animali.

«A soli venti giorni dalla inaugurazione dei Laghetti del Passetto, sono emersi errori progettuali, sottovalutazioni dei possibili problemi, rischi enormi per i fruitori dell’area- ha commentato Berardinelli- l’acqua dei Laghetti è già in condizioni indecenti, pieni di schiuma e “breccino”, ed è difficile porvi rimedio senza mettere a rischio la vita dei pesciolini rossi presenti. Evidentemente non è stato progettato un ricircolo dell’acqua adatto alla bisogna. È stato prima realizzato poi in parte demolito un corrimano di metallo che impediva il passaggio nel Belvedere, una delle due fontane, dopo pochissimi giorni si è già bloccata e lo stesso breccino che è finito nei Laghetti ha riempito i giochi dei bambini dove dovrebbero muoversi sulla pavimentazione morbida appositamente installati, così come i teli di contenimento sono già tutti rovinati. L’erba e le piante, dopo pochi giorni di caldo, mostrano già i segni della bruciatura che con il caldo di luglio e agosto distruggeranno tutto il verde». Oltre ai malfunzionamenti, l'attenzione è stata richiamata su alcuni reali pericoli per cani e bambini: «La errata progettazione riguarda l’area a monte, l’area destinata a “cani senza guinzaglio” in quanto l’area stessa non è delimitata e i cani possono tranquillamente uscire e raggiungere l’area giochi dei bimbi, oltre al rischio di fuggire e perdersi- prosegue Berardinelli- ma la cosa più grave è che mette a rischio la vita degli animali e di eventuali bambini curiosi, è un corto sentiero battuto, in salita, che porta ad un varco nella vegetazione e che si affaccia sullo strapiombo della falesia senza rete di protezione (FOTO). Bellissimo il luogo, bellissima la suggestione del suo recupero, inconcepibile la progettazione, la realizzazione superficiale e la mancanza di manutenzione già evidente pochissimi giorni». Foresi ha annunciato un sopralluogo per sabato mattina per verificare le criticità segnalate. «Sono emerse delle debolezze, i laghetti sono stati appena inaugurati e serve tempo per metterli a punto» ha detto Manarini, che ha annunciato controlli e interventi anche su fontana, ricircolo dell’acqua e stato dei filtri.

