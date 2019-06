Laghetti dal Passetto: «Dopo due settimane acqua sporca e schiuma»

«Desideriamo intervenire ancora una volta sulla questione dei laghetti del Passetto. In occasione dell’inaugurazione avvenuta il 1 giugno la sindaca Mancinelli aveva promesso che sarebbe stata data particolare attenzione alla manutenzione degli stessi. Segnaliamo che in data odierna , quindi a distanza di appena 16 giorni i laghetti si trovano nello stato delle foto allegate, con acqua sporca di colore verde e con la presenza di schiuma. Notiamo anche la presenza di mattonelle rotte che formano il perimetro dei laghi». Così Teresa Dai Pra e Luca Mariotti, rispettivamente Commissario Comunale e Vice Commissario Comunale di Forza Italia Ancona.

«Tendiamo a sottolineare che non solo non si è data importanza al tema della sicurezza come altre volte abbiamo segnalato, ma questa volta è venuto meno un principio basilare: la manutenzione di un’area appena inaugurata. Se è vero che la gente dimostra di essere incivile, il comune è assente nei controlli».