La Sinistra verso le europee: «Incidere dal basso sulle scelte dell'Europa»

L’ex sala consigliare del Comune di Ancona ha ospitato l’incontro tra la lista La Sinistra e il movimento Altra Idea di Città con la presenza di Sergio Zampini (La Sinistra), i candidati alle elezioni europee della circoscrizione Centro Marco Benedettelli e Tommaso Grassi che hanno fatto il punto sui temi della democrazia con Francesco Rubini, consigliere Comunale di AIC.

“Tutti gli interventi hanno sottolineato la necessità di invertire radicalmente le politiche europee nel segno di una maggiore partecipazione ed incidenza delle pratiche democratiche dal basso sulle scelte dell’Europa – scrive La Sinistra in una nota - l’Impianto istituzionale va rivisto nel senso di una maggiore incidenza del parlamento sulle scelte, verso un’integrazione maggiore tre le popolazioni con pari diritti, civili e sociali, una pari fiscalità che sostenga le politiche sociali e si finisca la politica della austerità che ha impoverito tutti i popoli. Al termine dell’incontro i presenti hanno unanimemente condiviso la necessità di proseguire il reciproco confronto anche dopo le elezioni per far crescere un punto di vista locale nazionale e trans- nazionale che continui a sviluppare la partecipazione dal basso e continui nella lotta contro le peggiori derive razziste e intolleranti”. Al termine dell'incontro i candidati hanno lanciato il loro appello al voto (GUARDA IL VIDEO).