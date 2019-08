Jesi wi-fi, dalla Commissione Europea in arrivo 15mila euro per il potenziamento

La Commissione Europea ha assegnato al Comune di Jesi un contributo di 15.000 euro per potenziare la propria rete wi-fi pubblica. E questa mattina, presso la residenza municipale, la dott.ssa Erika Fulgenzi, che a Bruxelles ha seguito questo progetto, ha consegnato nelle mani del sindaco Massimo Bacci il voucher con l’importo finanziato, presenti la responsabile del Servizio Progetti Europei ing, Barbara Calcagni con la collega Donatella Rossetti del medesimo Servizio che avevano formalizzato la relativa domanda. Jesi è tra i primi 6.000 Comuni europei ad ottenere tale contributo che fa parte dell’iniziativa wifi4eu lanciata dalla Commissione Europea con lo scopo di promuovere le connessioni wi-fi gratuite per i cittadini e i visitatori in spazi pubblici quali parchi, piazze, edifici, biblioteche, musei e centri sanitari in tutta Europa.

Il Servizio Informatico del Comune procederà ora alla migliore progettazione che dovrà prevedere l'ampliamento della rete cittadina - denominata Jesi Wi-Fi e attiva al centro ed ai giardini pubblici - con un miglioramento tecnologico per garantire maggiori accessi, migliore fruibilità ed una estensione della copertura in altre parte della città.