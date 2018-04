Jesi in Comune, eletto il nuovo presidente: ecco chi è

Si è svolta ieri (12 aprile) nella sede di Jesi in Comune, via Franciolini 2, l’assemblea dei soci e dei simpatizzanti. Filippo Cingolani, 33 anni educatore, è stato eletto presidente del comitato politico di Jesi in Comune. Fanno parte del direttivo Paolo Girolomini, Marco Manca, Andrea Accoroni, Andrea Antolini, Leonardo Martellini, Leonardo Pigliapoco, Laura Santoni, Giulia Bellagamba, Alessandro Gentili, Cristiano Bufarini e Lorenzo Morganti.



«Con l’occasione - afferma il Comitato direttivo - è stato approvato il bilancio ed è stato fatto il punto sull’attività consiliare che ci vede impegnati su molti fronti: il disatteso Patto per la Scuola e in generale il quartiere di San Giuseppe, per il quale stanno arrivando cambiamenti importanti, la non applicazione della legge 10/2013 che riguarda la tutela del verde pubblico, il Bici Plan sul quale si è fatto un incontro al quartiere Prato dopo aver terminato i lavori e non per illustrarli, la situazione del Teatro Pergolesi e della gestione della Fondazione Pergolesi Spontini».