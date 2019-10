IV novembre, lunedì le celebrazioni con le autorità civili e militari

Sarà celebrata lunedì 4 novembre, a partire dalle 11, la Giornata dell’unità nazionale e delle forze armate, con la deposizione di corone davanti ai monumenti ai caduti e il discorso del sindaco Stefania Signorini. Le celebrazioni, cui parteciperanno i rappresentanti delle autorità civili e militari e le associazioni combattentistiche e d’arma, partiranno come da tradizione da Castelferretti: a partire dalle 11 il primo cittadino deporrà una corona in piazza 2 Giugno davanti al monumento alla libertà, un’altra davanti alla lapide dedicata ai caduti in piazza della Libertà, per concludere al cimitero del paese.

Alle 11.45 il corteo si sposterà al cimitero di Falconara per poi concludere le celebrazioni in via Matteotti, davanti al monumento ai caduti e al cippo a ricordo dei martiri della Resistenza. Alla cerimonia parteciperanno anche gli studenti e i rappresentanti del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze. In occasione delle celebrazioni, sarà aperto dalle 10 alle 12.30 il Museo della Resistenza di piazza del Municipio.