"L'Italia non si arrende", il 2 giugno in piazza Cavour manifestazione del centrodestra

I partiti di centrodestra manifesteranno martedì 2 giugno ad Ancona in piazza Cavour. Su proposta di Giorgia Meloni, condivisa da Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia scenderanno in piazza in tutti i capoluoghi di regione per affermare che “l’Italia non si arrende”. Come recita una nota ufficiale dei tre partiti «non si può tollerare all’infinito l’inettitudine del governo Conte e le sue misure di restrizione incongrua delle attività economiche e sociali, nonché delle libertà individuali e costituzionali».

Parteciperanno i vertici regionali dei partiti nonché Amministratori comunali, di categorie sociali e liberi cittadini. Ad Ancona si svolgerà in piazza Cavour a partire dalle 10,30 di fronte alla sede del Consiglio regionale delle Marche. «Saranno garantite le misure di sicurezza previste dalle norme sanitarie - conclude la nota - ed alle 11 saranno letti dei messaggi di protesta sulla gestione dell’emergenza economica e sanitaria».