Iscrizione all'anagrafe richiedenti asilo, AIC: «Sindaco votò contro la mozione»

«Apprendiamo dalla stampa locale una bella notizia: finalmente i richiedenti asilo possono iscriversi all'Anagrafe del Comune di Ancona. La sindaca è stata costretta ad emanare la relativa direttiva a seguito di una sentenza del Tribunale di Ancona che ha riconosciuto il diritto di iscriversi all’anagrafe per i richiedenti asilo». A parlare è il Comitato di Altra Idea di Città.

«Dunque nessuna disapplicazione volontaria da parte della Mancinelli la quale, invece, quando il nostro movimento, per primo ormai un fa, attraverso il consigliere Francesco Rubini, aveva chiesto con una mozione in Consiglio Comunale la disapplicazione stessa, votò contro assieme alla destra, ai 5S e a tutta la maggioranza di centrosinistra. Dunque nessun merito all’amministrazione comunale di Ancona che ancora una volta ha perso un importante occasione per dimostrare un minimo di coraggio senza dover attendere un Giudice ad obbligargli il da farsi».