Camera unica, il nuovo presidente visita il sindaco

Il Sindaco Valeria Mancinelli ha ricevuto oggi la visita del presidente Camera di Commercio delle Marche, Gino Sabatini, accompagnato dal segretario generale Fabio Schiavoni e dal vice segretario Michele De Vita. Nel corso del colloquio è stata espressa da entrambe le parti la volontà di collaborazione e la disponibilità - da parte del Sindaco- di supportare il presidente del nuovo sistema camerale unificato, il quinto per dimensioni nel paese, nell'azione di sostegno alle imprese.

Una grande sfida per la governance camerale, quella di supportare le imprese dei diversi distretti delle Marche - in particolare l'area del cratere, nella quale le aziende sono rimaste duramente colpite - ma anche laddove si è avvertita forte la crisi economica di settori importanti e contestualmente la concorrenza di mercati esteri. Allo stesso tempo conforta la presenza di soggetti forti quali, ad esempio -nel capoluogo dorico- l'Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico centrale, partner sui quali si può contare per valorizzare e promuovere il sistema produttivo, i territori e l’economia regionale. Sindaco e Presidente si sono congedati, non senza la consegna da parte del primo cittadino di un volume sulle Marche, con il suo straordinario patrimonio storico, culturale e artistico del quale andare fieri.