Incontro tra sindaci a Trieste, Stefania Signorini ricevuta da Roberto Di Piazza

FALCONARA - In occasione della 51esima edizione della “Barcolana”, il primo cittadino di Falconara Marittima, Stefania Signorini, ha partecipato a bordo dell’imbarcazione “Arabesque II” su invito dell’associazione “La Perla del Conero”, alla celebre regata velica che si è svolta domenica 13 ottobre a Trieste. Una manifestazione sportiva che coinvolge da sempre un’intera città che purtroppo proprio in questi giorni sta affrontando un doloroso lutto. La Signorini è stata ricevuta dal Sindaco Roberto Di Piazza con il quale si è confrontata sulle questioni di sicurezza, ambientali ma anche storico-culturali, avendo in comune le due città una tradizione marinara. Proprio per onorare questa tradizione il Sindaco Signorini ha portato in dono a Di Piazza “La Vela” , opera di un artista del territorio marchigiano.

“A pochi giorni dalla scomparsa dei due agenti di polizia – ha dichiarato il primo cittadino di Falconara Marittima – mi trovo in questa meravigliosa città per vivere l’avventura del mare ma sento profondamente il dolore per questa tragedia e mi unisco al lutto cittadino. Non si troverà mai conforto al dolore per la perdita di due giovani vite al servizio del nostro paese, possiamo però trarre nuova forza per combattere attività criminose nelle nostre città. E’ importante che i nostri cittadini vivano serenamente il loro territorio, la realtà quotidiana e noi amministratori ci sentiamo investiti di questa responsabilità ma al contempo desiderosi che iniziative come questa, turistiche, culturali, sportive possano creare clima di serenità e partecipazione per la comunità. Ringrazio Roberto Di Piazza per la sua gentile ospitalità e ringrazio gli organizzatori di questa emozionante giornata, spero presto di poter ricambiare l’invito ed avere l’occasione di far conoscere anche la nostra Falconara”.