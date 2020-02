Tavolo sulle autorità portuali, il sindaco Mancinelli al Mit: «Il porto è in grande crescita»

Il sindaco Valeria Mancinelli, accompagnata dall'assessore Ida Simonella, ha partecipato al Ministero delle Infrastrutture al tavolo di coordinamento nazionale delle autorità portuali.

L’incontro era presieduto dal ministro Paola De Micheli. Il sindaco di Ancona, infatti, è delegata Anci per i temi relativi ai porti e rappresenta le città italiane interessate. «È stato un incontro utile per approfondire temi di grande impatto a livello nazionale, ma anche per il nostro porto di Ancona - afferma la Mancinelli -. È molto importante confrontarsi e scambiarsi esperienze, raccogliere quanto di positivo c'è in Italia, gestire bene il presente e programmare il futuro».

Il sindaco commenta anche i dati relativi alla crescita dei posti di lavoro al porto di Ancona. «Un dato incoraggiante, che premia il grande lavoro svolto dagli operatori e dall'Autorità di Sistema Portuale ed una grande sinergia con l'amministrazione comunale. Incassiamo con soddisfazione questi dati positivi e continuiamo tutti a lavorare sodo per averne presto altri».

