Tragedia di Porto Recanati: «Leggi più chiare e pene più severe»

Il capogruppo della Lega, Sandro Zaffiri, elogia il provvedimento del Ministro Salvini. «I contorni del tragico fatto che ha determinato la morte di Gianluca ed Elisa, i due genitori di Castelfidardo, non lasciano spazio ad ulteriori atteggiamenti di buonismo, soprattutto quando, quel buonismo, servito nel tempo e a piccole dosi, è utile soltanto ad ammorbidire il giudizio oggettivo della magistratura nel momento della comminazione della pena e a diffondere il senso di impunità in soggetti già predisposti a delinquere». Il capogruppo della Lega nord in Consiglio regionale, Sandro Zaffiri, torna a gamba tesa sull’episodio della famiglia distrutta nello schianto di sabato notte, invitando a non cercare attenuanti in riscontri del tutto evidenti. «Un criminale che detiene e spaccia stupefacenti, facendone uso abituale, così come di alcool, sfidando a muso duro persone pacifiche e forze dell’ordine e conclude la sua folle corsa addosso a due poveri genitori, troncandone la vita, non credo abbia bisogno di una particolare interpretazione a ribasso della legge penale».

«Un criminale – chiede Zaffiri – lasciato libero perché, ma soprattutto, da chi? Nel caso specifico, la storia è chiara – rileva Zaffiri – ora l’auspicio è che sia chiaro anche il finale, con un criminale dietro le sbarre per lungo tempo. Seppure – commenta ancora l’esponente del Carroccio – altrettanto chiara sembrava essere la vicenda degli spacciatori nigeriani di Ancona, lasciati liberi subito dopo l’arresto. Pertanto non si tratta di un problema di presenza e di attività delle forze dell’ordine, i cui organici sono stati potenziati, anche nelle Marche, grazie al provvedimento del Ministro dell’Interno, ma di pene più severe e giustizia certa».