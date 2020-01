Schianto sull'asse, interrogazione urgente di Forza Italia: «Bastava spargere sale»

Non si placano le polemiche dopo il maxi incidente avvenuto questa mattina sull’Asse nord-sud. Le opposizioni puntano il dito contro la Giunta Mancinelli.

«È bastato l’abbassamento della temperatura di pochi gradi, abbassamento peraltro ampiamente annunciato, e ancora una volta l’incapacità amministrativa della sindaca campionessa del mondo di ambizione personale ha messo a rischio la vita dei suoi concittadini - è il commento di Daniele Berardinelli, capogruppo di Forza Italia -. La testardaggine di non voler usare strumenti preventivi come il semplice sale da spargere sulle strade, su cui presenterò una interrogazione urgente nel prossimo consiglio comunale, ha permesso all’Asse nord-sud di trasformarsi ancora una volta in una pericolosissima lastra di ghiaccio con gli effetti che abbiamo purtroppo ancora una volta visto. Cara sindaca, sarebbe il caso di concentrarsi sull’amministrazione della città allo sbando, invece di cercare in tutti i modi di distogliere l’attenzione dalle indagini che hanno coinvolto quattro suoi assessori sugli otto presenti e che hanno reso ridicolo e patetico il tentativo di candidarsi alla presidenza della Regione, annunciando mirabolanti quanto impossibili progetti di sviluppo, mentre non siete neanche capaci di gestire l’ordinaria manutenzione».

