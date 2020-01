Incidente sull'asse ghiacciato, la replica del Comune: «Nessuno ci aveva avvisato»

Riguardo all'incidente avvenuto questa mattina sull'asse Nord Sud, l'amministrazione comunale esprime solidarietà alle persone coinvolte e ha precisato che, a differenza di quanto avvenuto in passato, non è pervenuta alcuna allerta meteo per un brusco abbassamento delle temperature nella nottata appena trascorsa.

«Inoltre - afferma l'assessore alla viabilità Stefano Foresi - ad ogni immissione sull'asse sono presenti cartelli che segnalano pericolo di formazione di ghiaccio e strada sdrucciolevole. Il sinistro non si è verificato nella zona più esposta a formazione di ghiaccio, dove peraltro siamo intervenuti con la sostituzione di 600 metri di guard rail ad alta sicurezza, ma nel tratto finale dell'asse Nord Sud, lato via Bocconi. Infine, l'amministrazione ha già a disposizione un piano di intervento, già applicato anche in passato, che permette sia di monitorare che di intervenire sull'asse in caso di fenomeni meteo avversi, segnalati con allerta meteo dalla Protezione Civile, che pregiudichino la sicurezza della circolazione».