Incidente sull'asse, bastava un po' di sale: «Comune non sa gestire nemmeno l'asse»

L'asse Nord Sud alle 7, un'ora prima dell'incidente di stamattina, era una lastra di ghiaccio, come testimoniano le foto di un cittadino che si è rivolto al consigliere di Fratelli d'Italia Angelo Eliantonio per denunciare la totale assenza di misure di prevenzione da parte del Comune di Ancona. Ed Eliantonio tuona:

«Ogni anno sempre la stessa storia, basterebbe un po' di sale ma nessuno fra coloro i quali amministrano questa città sembra averne nemmeno in zucca evidentemente. E' da circa una settimana che il pericolo gelate è in agguato e come al solito a mancare è un piano di prevenzione per fenomeni assolutamente usuali e normali nella stagione invernale. In occasione del prossimo Consiglio comunale approfondiremo interrogando urgentemente la giunta sugli aspetti legati alle responsabilità di chi si occupa della sicurezza delle strade di Ancona in questi casi. Non riescono ad occuparsi nemmeno della principale arteria della città ma il sindaco Valeria Mancinelli pensa a candidarsi a governatore per gestire le innumerevoli emergenze delle già fragili Marche. Dall'emergenza terremoto al pericolo del dissesto idrogeologico, dalle infrastrutture paralizzate alla sanità inefficiente, insomma laddove ci sarebbe da occuparsi prioritariamente della sicurezza dei cittadini il sindaco di Ancona si rivelerebbe inadeguata e irresponsabile per guidare questa Regione già martoriata. Il nostro invito è che torni a lavorare presto con profitto, concentrazione ed impegno per la città che fino a prova contraria sarebbe chiamata ad amministrare».

