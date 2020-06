Crisi delle aziende marchigiane, Battistoni e Marcozzi: «Urge una pianificazione»

«Sono numeri che fanno impressione quelli che emergono da recenti studi come quello Trend Marche che parla di 425 milioni di impatto del Covid sul fatturato delle aziende marchigiane sull’anno in corso. Da 10 anni a questa parte abbiamo perso ben 7.500 imprese artigiane. E quello che ci si prospetta davanti non è certo un futuro prossimo roseo. Nel settore del Calzaturiero gli ordini sono addirittura dimezzati. Si lavora alla canna del gas». Così con un comunicato congiunto il commissario regionale di Forza Italia Francesco Battistoni e la capogruppo regionale di Forza Italia Jessica Marcozzi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«E quando la Cassa integrazione del Governo, oltretutto in imperdonabilmente ritardo, sarà finita, come andranno avanti le nostre aziende? Tra tagli del personale, licenziamenti e chiusure forzate il quadro che si prospetta è drammatico. Impossibile ignorare dati come quelli del Centro Studi di Cna che parla di contrazioni di produzione di oltre il 50 per cento sull’abbigliamento, sulla calzatura e sulla pelletteria, con il tessile oltre il 40 per cento. Magazzini pieni di merce invenduta e lavoratori appesi a un filo, tra quelli che ancora possono vantare un posto di lavoro. Certamente sull’andamento delle attività produttive sta giocando un ruolo devastante l’incertezza che il Governo ha generato e diffuso sull’evoluzione del contagio del Covid19. Urge una seria, rapida e responsabile pianificazione per la ripresa economica delle aziende che consenta alle stesse una programmazione a breve e medio termine per evitare il collasso irreversibile dell’intero tessuto produttivo marchigiano».