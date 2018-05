La protesta di Forza Nuova: «Abbattere l'Hotel House»

MACERATA - Oggi (sabato) diversi militanti di Forza Nuova hanno presenziato davanti all'Hotel House per portare l'attenzione su degrado, mafia e immigrazione.

«Avevamo già annunciato la nostra presenza davanti all'Hotel House - dichiara il segretario provinciale Martina Borra - ed è per questo che oggi eravamo presenti con un presidio davanti alla struttura, per riportare ordine e legalità. Per troppo tempo questo edificio è stato teatro di vicende degne dei peggiori film dell'orrore, e che nessuno ha mai portato allo scoperto. La nostra massiccia presenza ha avuto il solo intento di lanciare un messaggio chiaro e perentorio: Abbattere l'Hotel House. Ripuliremo le Marche e l'Italia, da nord a sud, per riportare pulizia e decoro in ogni angolo della nostra nazione».