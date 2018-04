Hotel House, la protesta di Forza Nuova: «Basta mafia nigeriana»

Macerata - Nella notte tra Sabato 31 marzo e domenica 1 aprile alcuni militanti di Forza Nuova Marche, hanno affisso due striscioni nei pressi dell'Hotel House, recitanti le seguenti frasi: "Basta mafia nigeriana" e "Hotel House: nato per il turismo, morto d'immigrazione".

«Continuano a farci credere che il multiculturalismo ha sostituito l'identità nazionale - afferma la coordinatrice provinciale Martina Borra- continuano a dirci che la mafia nigeriana è un'invenzione; vogliono ancora farci credere che l'immigrazione è una risorsa per il nostro paese. Non hanno capito nulla - continua la nazionalista- è questa la verità. Dal 1997 Forza Nuova non ha mai cambiato idea, e oggi, a più di vent'anni di distanza, abbiamo la chiara conferma che avevamo ragione, su tutto».

«Riguardo i fatti dell'Hotel House, pretendiamo di conoscere la realtà dei fatti e di arrivare a una soluzione finale che preveda controllo, sicurezza e rimpatrio per chi ha commesso reati di qualsiasi genere - conclude Borra - L'albergo deve tornare a svolgere la sua funzione, quella di ospitare turisti e di incentivare le risorse del territorio maceratese».