Grotte Frasassi, Lega: «Consorzio a rischio collasso. Servono chiarezza e cambio di passo»

GENGA - «Le Grotte di Frasassi al collasso a causa dei diktat del Sindaco di Genga al Consorzio di gestione. La Lega chiede di conoscere quali sono le reali motivazioni che hanno portato alle insanabili divergenze tra il Sindaco Marco Filipponi ed il Presidente delle Grotte Geniale Mariani, sfociate nelle dimissioni di quest’ultimo insieme a quelle del consigliere Giuseppe Dominici, ex sindaco di Genga dal 95 al 2004». Lo dichiarano Milco Mariani e Mirko Bilò rispettivamente responsabile politico e degli Enti Locali della Lega in provincia di Ancona.

«Le dimissioni dei due autorevoli personaggi di Genga giungono in un periodo di grave crisi finanziaria del Consorzio che sta mettendo seriamente a rischio il posto di lavoro di guide, personale amministrativo, addetti vari e di tutto l’indotto dei servizi che ruota attorno alle Grotte. di Frasassi. La Lega si schiera al fianco dei lavoratori e degli imprenditori del territorio per fare chiarezza sui retroscena di questo patatrac. I conti correnti del Consorzio sono in rosso e purtroppo non miglioreranno dopo mesi di chiusura delle Grotte dovuti al fermo biologico ed al Covid -19. Hanno contribuito ad aggravare l’esposizione finanziaria ed i rapporti, sia le recenti costose inefficaci strategie promozionali, sia il bando per l’addetto commerciale, frutto di imposizioni interne al CdA decisamente mal condivise da Mariani e Dominici. E dire che il precedente CdA, con a capo sempre il presidente Mariani e la squadra capitanata dall’ex direttore Quarchioni, avevano lasciato un attivo di oltre un milione e quattrocento mila euro frutto della oculata gestione e degli ottimi risultati del 2019 di cui hanno beneficiato in primis il Comune di Genga e, di riflesso, le attività economiche del territorio. La Lega, interpretando il sentimento dei cittadini, dei lavoratori, degli imprenditori, sottolinea al Sindaco di Genga le evidenti preoccupazioni scaturite dalle dichiarazioni dei consiglieri del Consorzio Frasassi che si sono dimessi. Sul piano economico, Frasassi ha perso, finora, all’incirca 1,5 milioni di euro e ad oggi non si conosce né la data di riapertura, né le modalità con cui organizzare l’accoglienza. I contrasti che hanno portato alle dimissioni del presidente e del consigliere del consorzio Frasassi sono indice di conflitti piuttosto che della volontà del sindaco di Genga di cercare soluzioni condivise per fronteggiare il crollo del numero dei visitatori delle Grotte ed il conseguente crollo di turismo e commercio. Sono evidenti gli ingenti danni economici per gli imprenditori e per le famiglie del Comune di Genga e non solo».