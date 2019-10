I 50 anni delle Grotte di Frasassi, le nuove sfide del sindaco Filipponi

Leadership territoriale di Frasassi, un nuovo piano di marketing turistico in linea con le strategie della Regione Marche, manutenzione della rete stradale cittadina e lo sguardo rivolto ad un primo grande appuntamento: il 50° Anniversario della scoperta delle Grotte di Frasassi (25 settembre 2021). Quattro punti su cui la nuova amministrazione del Comune di Genga, guidata dal sindaco Marco Filipponi, sta già raccogliendo i primi risultati.

La centralità di Frasassi

L'attuale amministrazione, in piena coerenza con gli impegni presi con la cittadinanza, sta dando seguito a quanto già ampiamente descritto nel piano programmatico di governo: «Una prima mission è quella di rafforzare i rapporti e le relazioni con i territori, i comuni e le destinazioni turistiche del centro Italia – spiega il sindaco Filipponi - al fine di costruire una rete capillare per la promozione reciproca. Il cosiddetto “effetto moltiplicatore”, generato proprio da questo sistema di co-marketing». Il sindaco Filipponi accelera, dunque, su questo fronte e stringe subito due nuovi accordi di reciprocità: con Gradara, il cui celebre castello è meta turistica di migliaia di visitatori, e con il Comune di Serra Sant'Abbondio dove il Monastero di Fonte Avellana è tra le destinazioni preferite dal turismo definito “esperienziale” e soprattutto dagli istituti scolastici italiani.

In questa fitta rete di contatti, l'area di Frasassi svolge un ruolo centrale di traino turistico, essendo le Grotte il sito a pagamento tra i più visitati d'Italia. S'intuisce, così, la funzione di leadership territoriale svolta da Frasassi rispetto alle altre destinazioni turistiche del comprensorio. «Ma soprattutto abbiamo voluto riallacciare un rapporto che si era sfibrato, durante la passata amministrazione, con tutte le associazioni locali – specifica il sindaco – dalle Pro Loco a tutte quelle realtà territoriali che operano per un sensibile sviluppo sociale, culturale e turistico della zona».

Il marketing e la sinergia con la Regione Marche

In arrivo un nuovo piano marketing per la strategia 2020-2021 del Consorzio Frasassi. «Focus sulla forte spinta internazionale del nostro territorio – continua Filipponi – e sulla destagionalizzazione del flusso turistico. Il tutto con un'immagine coordinata e una comunicazione che sia in linea con la più ampia strategia regionale». La rinnovata sponda con la Regione Marche si manifesta concretamente, e nell'immediato, con il coinvolgimento del Consorzio Frasassi e del Parco Regionale Naturale Gola della Rossa e di Frasassi nelle maggiori fiere internazionali.

La viabilità

Da troppo tempo un problema non indifferente per il territorio di Genga-Frasassi, ma subito affrontato dal sindaco Marco Filipponi. Due gli interventi presi in considerazione nell'immediato: la messa in sicurezza della Gola di Frasassi. e la manutenzione di parte della strada comunale di Trinquelli (frazione di Genga). «Si è già svolto un primo incontro, proprio a Genga, con i progettisti Anas ed in presenza dei tecnici della Regione per la messa in sicurezza del tratto di strada che attraversa la Gola – precisa il sindaco – mentre per la manutenzione della strada comunale di Trinquelli i lavori cominceranno entro la fine di ottobre. Arriveremo, dunque, ad approvare il piano del traffico, che fa i conti con tutte le opere che si legano, contestualmente, alla questione della viabilità».

Uno sguardo al futuro

Il 2021 sarà un anno molto importante per tutto il territorio di Genga, infatti il 25 settembre si festeggerà il 50esimo anniversario della scoperta delle Grotte di Frasassi. «Sarà un'occasione di rilievo per porre in primo piano il nostro territorio – commenta il sindaco – dunque stiamo ragionando su una serie di iniziative che per tutto il 2021 andranno a porre un'attenzione particolare sul brand Frasassi». Competenza, pianificazione strategica e concretezza. Sono queste le fondamenta su cui si struttura l'azione di governo improntata dal sindaco Marco Filipponi. «A chi, nei giorni scorsi, ha tentato maldestramente di gettare ombre sull'operato di questa amministrazione - ribatte il primo cittadino – rispondiamo con la trasparenza del nostro programma già messo in atto e con obiettivi realizzabili a breve-medio termine. Ai cittadini, che a quanto pare hanno già espresso lo scorso 27 maggio il loro giudizio sulla precedente amministrazione, ribadiamo che il nostro progetto è sì ambizioso, ma altrettanto attuabile».