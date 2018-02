Elezioni politiche 2018, la candita al Senato Gregori (Lega) incontra i cittadini

La candidata al Senato per la Lega – Salvini Premier Silvia Gregori, già consigliera comunale a Jesi, ha organizzato due incontri informativi in Vallesina per incontrare i cittadini e illustrare il programma elettorale. Il primo si svolgerà giovedì prossimo, alle ore 21.00, a Moie, presso i locali di via Cavour 3, sede Avis. Il secondo invece si svolgerà a Chiaravalle sabato 17 febbraio, alle ore 18.00, presso i locali dell’Auditorium Ars Musica(via Gramsci, zona Campo Boario).

Ad accompagnarla ci sarà il candidato al Senato Giuliano Pazzaglini, sindaco di Visso, uno dei centri del Maceratese più colpiti dal terremoto. Durante l’incontro, saranno illustrati i punti della “Rivoluzione del buonsenso”, «verso un Paese rinnovato - afferma la Gregori - dove i giovani possano sperare nel futuro, nel quale ci sia certezza della pena per chi delinque e maggiori misure di sicurezza in casa propria, dove venga sostenuta la natalità e asili nido gratuiti per le mamme, e molto altro ancora».