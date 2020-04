M5S, Quacquarini: «Perché la Sindaca non ha informato anche dello sbarco dei camperisti?»

Gianluca Quacquarini, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Ancona, lancia una serie di quesiti alla Sindaca Valeria Mancinelli con un comunicato, chiedendosi come mai non sia stata avvisata la cittadinanza dello sbarco di 160 camperisti provenienti dalla Grecia nei giorni scorsi come scritto da Il Fatto Quotidiano: «Martedì scorso - dice - la Sindaca ha tenuto ad informare la città che nei prossimi giorni, presumibilmente martedì 28, attraccherà al Porto di Ancona la nave Costa Magica e, con le dovute cautele ed in tutta sicurezza, saranno fatti scendere i 671 membri dell'equipaggio. Bene. Ci mancherebbe pure che una città accogliente, da sempre, come Ancona non faccia ormeggiare una nave da giorni senza un Porto dove andare. Positivo anche l'incontro che si è svolto ieri pomeriggio in videoconferenza per il coordinamento per la gestione delle operazioni di sbarco della nave Costa Magica».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ma poi aggiunge: «Come mai il Sindaco non ha informato in egual modo la cittadinanza? Sono stati naturalmente i benvenuti anche questi camperisti ad Ancona. Il tutto è stato gestito, come sarà anche per la Costa, dai vari Ministeri interessati che prima hanno fatto tutti gli accertamenti necessari, vista l'emergenza Coronavirus che stiamo vivendo, prima di dare il via libera al rientro nelle loro case di queste persone. Come mai la Sindaca e Ceriscioli non hanno informato la città di questo sbarco? Anche in questo caso si è svolto il coordinamento per la gestione delle operazioni di sbarco con tutti i soggetti di ieri? Come mai per i camperisti i giorni precedenti, Mancinelli e Ceriscioli, non hanno fatto post su Facebook, comunicati, interviste ecc.? Forse non ne sapevano niente? O forse non portava titoli come con la Costa? Come mai gli organi di informazione locale non hanno fatto sapere nulla degli sbarchi già avvenuti nel nostro Porto? C'è qualcosa che non torna in questa vicenda. Cosa non si fa per un titolo in più... Pensiamo ad accogliere le persone nella nostra città nella massima sicurezza di tutti e senza tanta enfasi piuttosto, non è il tempo delle speculazioni».