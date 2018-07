Il Governo Lega/5 Stelle piace ai marchigiani, quasi il 70% appoggia Salvini

Sei marchigiani su dieci approvano il governo Lega-Movimento 5 stelle. È quanto emerge da un sondaggio condotto da Sigma Consulting, istituto di ricerca sociale, economica e di mercato, rilanciato dall'agenzia Dire, su un campione di 900 marchigiani a cavallo tra il 27 e il 29 giugno. Il 42% approva 'abbastanza', il 18% 'molto', il 22% 'poco' e il 10% 'per niente' mentre l'8% risponde 'non so'. Il 41% degli intervistati pensa che il governo restera' in carica fino al termine della legislatura, il 22% fino al 2019 e il 34% per qualche anno. Secondo il 3% superera' a fatica l'estate. In un quadro del genere non stupisce che Matteo Salvini sia il leader verso il quale i marchigiani nutrono piu' fiducia (59%) davanti a Sergio Mattarella (58%), Giuseppe Conte (53%), Luigi Di Maio (52%), Paolo Gentiloni (46%), Maurizio Martina (25%), Matteo Renzi (19%) e Silvio Berlusconi (15%). Salvini riscuote consensi massimi tra i suoi, il 99% di chi ha votato Lega, ma anche tra il M5s, il 68% di chi alle politiche aveva votato per i grillini e, in parte, anche nell'elettorato dem (47%). Alla domanda 'a quale lista darebbe il voto per la Camera dei deputati se oggi si recasse alle urne?' il 32% ha risposto M5s (-3,6% rispetto alle politiche), il 31% Lega (+13,7%), il 17% Partito democratico (-4,3%), il 5% Forza Italia (-4,9%) mentre Leu, Fratelli d'Italia e Piu' Europa totalizzano un 3% a testa.

Sul fronte dell'immigrazione il 69% dei marchigiani e' favorevole alle posizioni espresse da Matteo Salvini in tema di immigrazione. A rivelarlo un sondaggio condotto da Sigma Consulting, istituto di ricerca sociale, economica e di mercato, su un campione di 900 marchigiani a cavallo tra il 27 e il 29 giugno. Secondo la ricerca il 34% e' 'molto favorevole' mentre il 35% si dice 'abbastanza favorevole' alle politiche del ministro dell'Interno. Tra i favorevoli il 74% di coloro che avevano votato M5s alle elezioni politiche, il 97% di quelli che avevano dato la propria preferenza alla Lega e l'88% a Fi ma anche un 41% che aveva votato Partito democratico. Il 20% si dichiara invece 'abbastanza contrario', l'11% 'molto contrario'. Il 59% di chi aveva votato dem e il 26% M5s. Per quanto riguarda invece la posizione da assumere nei confonti delle navi di immigrati dirette verso le coste italiane il 49% e' favorevole ai respingimenti, il 30% alle politiche di accoglienza mentre il 21% non sa. Il 53% degli intervistati vede gli immigrati come una minaccia, il 41% come un'opportunita' mentre il 6% non sa. Sei persone su dieci (61%) ritengono alta la presenza di immigrati nel proprio territorio mentre l'82% ritiene di abitare in una citta' accogliente ed il 78% sostiene di sentirsi accogliente verso il prossimo.